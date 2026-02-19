Bara oavgjort för Panathinaikos i första matchen

2–2 mellan Panathinaikos och Viktoria Plzen

Tomas Ladra kvitterade i 80:e minuten

Viktoria Plzen nästa för Panathinaikos

Panathinaikos får en tuff uppgift i returen mot Viktoria Plzen. Det efter att första matchen lagen emellan, med Panathinaikos som hemmalag, i Europa League 16-delsfinal slutat 2–2 (1–1). Lagen möts igen med Viktoria Plzen som hemmalag torsdag 26 februari 18.45.

Panathinaikos–Viktoria Plzen – mål för mål

Viktoria Plzen fick en bra start på matchen när Denis Visinsky nätade redan i elfte minuten. Panathinaikos kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimme genom Andrews Tetteh.

Andrews Tetteh fick utdelning återigen med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Vicente Taborda och gav Panathinaikos ledningen. Tomas Ladra kvitterade för Viktoria Plzen med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Panathinaikos–Viktoria Plzen 2–2 (1–1)

Europa League 16-delsfinal

Mål: 0–1 (11) Denis Visinsky, 1–1 (31) Andrews Tetteh, 2–1 (61) Andrews Tetteh (Vicente Taborda), 2–2 (80) Tomas Ladra.

Varningar, Panathinaikos: Erik Palmer-Brown, Santino Andino Valencia, Sverrir Ingi Ingason. Viktoria Plzen: Merchas Doski, Jiri Panos.

Nästa match:

26 februari, 18.45, Viktoria Plzen–Panathinaikos