Bara oavgjort i första mötet för Celta Vigo

Oavgjort i mötet mellan Celta Vigo och Lyon

Endrick kvitterade i 87:e minuten

Lyon blir nästa motstånd för Celta Vigo

Celta Vigo lyckades bara få oavgjort, 1–1 (1–0), på hemmaplan i första matchen mot Lyon i Europa League Åttondelsfinal. Därmed har laget en tuff uppgift inför returen borta på Parc Olympique Lyonnais på torsdag 19 mars 18.45.

Celta Vigo–Lyon – mål för mål

Javi Rueda gav Celta Vigo ledningen i 25:e minuten på pass av Williot Swedberg.

Kvitteringen kom med tre minuter kvar att spela när Endrick slog till och gjorde mål för Lyon efter förarbete från Clinton Mata. 1–1-målet blev matchens sista.

Celta Vigo–Lyon 1–1 (1–0)

Europa League Åttondelsfinal, Abanca-Balaídos

Mål: 1–0 (25) Javi Rueda (Williot Swedberg), 1–1 (87) Endrick (Clinton Mata).

Varningar, Celta Vigo: Oscar Mingueza, Borja Iglesias, Marcos Alonso, Matias Vecino. Lyon: Nicolas Tagliafico, Steeve Kango.

Nästa match:

19 mars, 18.45, Lyon–Celta Vigo, på Parc Olympique Lyonnais