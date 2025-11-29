Barcelona förlänger segersviten mot Alaves

Barcelona-seger med 3–1 mot Alaves

Barcelonas femte seger på de senaste sex matcherna

Dani Olmo gjorde två mål för Barcelona

Barcelona fortsätter att ha det lätt mot Alaves i La Liga. På lördagen vann Barcelona på nytt – den här gången med 3–1 (2–1) hemma på Camp Nou. Det var Barcelonas sjätte raka seger mot Alaves.

I och med detta har Barcelona fyra raka segrar i La Liga och har sju raka segrar på hemmaplan.

Dani Olmo tvåmålsskytt för Barcelona

Pablo Ibanez gjorde 1–0 till Alaves efter bara en minut.

I åttonde minuten slog Lamine Yamal och såg till att Barcelona kvitterade till 1–1.

2–1 kom i 26:e minuten genom Dani Olmo.

3–1-målet kom på stopptid när Dani Olmo återigen slog till och gjorde mål. Olmo fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen möts på nytt den 13 maj.

Tisdag 2 december 21.00 spelar Barcelona hemma mot Atletico Madrid. Alaves möter Real Sociedad hemma på Mendizorrotza lördag 6 december 16.15.

Barcelona–Alaves 3–1 (2–1)

La Liga, Camp Nou

Mål: 0–1 (1) Pablo Ibanez, 1–1 (8) Lamine Yamal, 2–1 (26) Dani Olmo, 3–1 (90) Dani Olmo.

Varningar, Barcelona: Marc Bernal, Joan Garcia. Alaves: Abde Rebbach, Antonio Blanco, Calebe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-0-1

Alaves: 1-0-4

Nästa match:

Barcelona: Atletico de Madrid, hemma, 2 december

Alaves: Real Sociedad, hemma, 6 december