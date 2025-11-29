Barcelona förlänger segersviten mot Alaves
- Barcelona-seger med 3–1 mot Alaves
- Barcelonas femte seger på de senaste sex matcherna
- Dani Olmo gjorde två mål för Barcelona
Barcelona fortsätter att ha det lätt mot Alaves i La Liga. På lördagen vann Barcelona på nytt – den här gången med 3–1 (2–1) hemma på Camp Nou. Det var Barcelonas sjätte raka seger mot Alaves.
I och med detta har Barcelona fyra raka segrar i La Liga och har sju raka segrar på hemmaplan.
Dani Olmo tvåmålsskytt för Barcelona
Pablo Ibanez gjorde 1–0 till Alaves efter bara en minut.
I åttonde minuten slog Lamine Yamal och såg till att Barcelona kvitterade till 1–1.
2–1 kom i 26:e minuten genom Dani Olmo.
3–1-målet kom på stopptid när Dani Olmo återigen slog till och gjorde mål. Olmo fullbordade därmed lagets vändning.
Lagen möts på nytt den 13 maj.
Tisdag 2 december 21.00 spelar Barcelona hemma mot Atletico Madrid. Alaves möter Real Sociedad hemma på Mendizorrotza lördag 6 december 16.15.
Barcelona–Alaves 3–1 (2–1)
La Liga, Camp Nou
Mål: 0–1 (1) Pablo Ibanez, 1–1 (8) Lamine Yamal, 2–1 (26) Dani Olmo, 3–1 (90) Dani Olmo.
Varningar, Barcelona: Marc Bernal, Joan Garcia. Alaves: Abde Rebbach, Antonio Blanco, Calebe.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Barcelona: 4-0-1
Alaves: 1-0-4
Nästa match:
Barcelona: Atletico de Madrid, hemma, 2 december
Alaves: Real Sociedad, hemma, 6 december
