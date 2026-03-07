Barcelona förlänger segersviten mot Atlethic Bilbao

Tredje raka segern för Barcelona

Seger nummer 22 för Barcelona

Atlethic Bilbao nu nionde, Barcelona på första plats

Barcelona fortsätter att vinna mot Atlethic Bilbao i La Liga. På lördagen segrade Barcelona på nytt – den här gången med 1–0 (0–0) borta på San Mames. Det var Barcelonas sjätte raka seger mot Atlethic Bilbao.

Lamine Yamal stod för Barcelonas avgörande mål efter 68 minuter.

Det här var Barcelonas elfte nolla den här säsongen.

Lamine Yamal gjorde matchvinnande målet

Atlethic Bilbao har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Barcelona har fyra vinster och en förlust och 12–3 i målskillnad.

Resultatet innebär att Atlethic Bilbao ligger kvar på nionde plats och Barcelona toppar tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har FC Barcelona vunnit.

Nästa motstånd för Barcelona är Sevilla. Lagen möts söndag 15 mars 16.15 på Spotify Camp Nou.

Atlethic Bilbao–Barcelona 0–1 (0–0)

La Liga, San Mames

Mål: 0–1 (68) Lamine Yamal.

Varningar, Atlethic Bilbao: Daniel Vivian, Alejandro Rego. Barcelona: Pau Cubarsi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 3-1-1

Barcelona: 4-0-1

Nästa match:

Barcelona: Sevilla, hemma, 15 mars 16.15