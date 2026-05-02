TV: Ipswich tillbaka i Premier League – efter ett år

Förra året tvingades Ipswich lämna Premier League.

Ett år senare är man klara för spel i högstaligan.

Detta samtidigt som Hellbergs Middlesbrough är klara för kval.

I dag spelades den sista omgången av Championship, den engelska andraligan, för säsongen 2025/2026.

Inför denna var förutsättningarna tydliga. Vid seger för Ipswich hemma mot Queens Park Rangers avancerade ”Traktorerna” till Premier League – efter ett år i andraligan.

Det skulle också Ipswich göra, med besked. Siffrorna skrevs till 3-0 efter två mål inom de första nio minuterna vilket innebär att Jens Cajustes lag har studsat upp till finrummet efter ett år.

För Middlesbrough, som tränas av Kim Hellberg, slutade lördagens match mot Wrexham med ett kryss och innebär att ”Boro” kommer att kvala om en plats i Premier League nästa år.

Detsamma gäller Millwall som besegrade Oxford med 2-0 men som tvingas till kval då man slutade en poäng bakom Ipswich. Högst upp i tabellen slutade Coventry som, sedan ett gäng veckor tillbaka, redan har säkrat en plats i högstaligan.

I kvalet ställs Middlesbrough mot Southampton i den ena semifinalen samtidigt som Millwall möter Hull.