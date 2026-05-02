Sirius i nytt tvåmålsunderläge: ”De förtjänar att leda”

Mot BK Häcken låg man under med två mål i paus.

Det skulle man även göra under lördagens hemmamatch mot Kalmar FF.

– De känns mer påkopplade och får utdelning, säger Sirius Melker Heier till TV4.

Under lördagen tar IK Sirius mot Kalmar FF i den sjätte allsvenska omgången.

På Studenternas IP i Uppsala skulle det blåsvarta hemmalaget inleda bäst och skapa ett gäng lägen mot KFF:s Jakob Kindberg – som lyckades hålla tätt.

I stället skulle smålänningarna ta ledningen när matchen var 38 minuter gammal. Ännu en gång var det 18-årige Charlie Rosenqvist som skarvade in Sagoe Jr:s inlägg med pannan, vilket innebär att han nu har gjort fyra allsvenska mål.

Sju minuter senare stod ytterbacken Rony Jansson för ett fint avslut invid den bortre stolpen efter passning av Sagoe vilket innebar att KFF ledde matchen med två mål i paus. Precis så löd siffrorna i Sirius bortamatch mot BK Häcken i måndags.

– Hyfsad jämn match. De känns mer påkopplade och får utdelning. De förtjänar att leda matchen skulle jag säga. Vi har snackat mycket om att vara påkopplade hela matchen och det är vi inte. Det straffar sig, igen, säger Melker Heier till TV4.

Matchen pågår.