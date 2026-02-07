Barcelona förlänger segersviten mot Mallorca

Barcelona-seger med 3–0 mot Mallorca

Barcelonas nionde seger på de senaste tio matcherna

Robert Lewandowski avgjorde för Barcelona

Barcelona har haft det lätt mot Mallorca i La Liga. Och på lördagen vann Barcelona på nytt – den här gången med 3–0 (1–0) hemma på Spotify Camp Nou. Det var Barcelonas femte raka seger mot Mallorca.

Det här var Barcelonas nionde nolla den här säsongen.

Barcelona har skapat en skön vinnarkänsla på Spotify Camp Nou. Segern mot Mallorca betyder att laget har vunnit elva raka matcher på hemmaplan.

Girona nästa för Barcelona

Robert Lewandowski gav Barcelona ledningen efter en knapp halvtimme.

Lamine Yamal slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Dani Olmo och ökade ledningen för Barcelona. I 83:e minuten gjorde Marc Bernal också 3–0.

Barcelona har fyra segrar och en förlust och 12–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallorca har två vinster och tre förluster och 8–11 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Barcelona med 3–0.

Nästa motstånd för Barcelona är Girona. Lagen möts måndag 16 februari 21.00 på Estadi Municipal de Montilivi. Mallorca tar sig an Real Betis hemma söndag 15 februari 21.00.

Barcelona–Mallorca 3–0 (1–0)

La Liga, Spotify Camp Nou

Mål: 1–0 (29) Robert Lewandowski, 2–0 (61) Lamine Yamal (Dani Olmo), 3–0 (83) Marc Bernal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-0-1

Mallorca: 2-0-3

Nästa match:

Barcelona: Girona, borta, 16 februari 21.00

Mallorca: Real Betis, hemma, 15 februari 21.00