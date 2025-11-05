Barcelona hämtade i kapp underläge och kryssade mot Club Brügge

Oavgjort i mötet mellan Club Brügge och Barcelona

Självmål kvitterade i 77:e minuten

Club Brügge nu 22:a, Barcelona på elfte plats

I halvtid ledde Club Brügge matchen på hemmaplan i Champions League mot Barcelona med 2–1. Men i andra halvlek jobbade sig Barcelona in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 3–3.

Club Brügge–Barcelona – mål för mål

Nicolo Tresoldi öppnade målskyttet på pass av Carlos Forbs redan i sjätte minuten och gav Club Brügge en tidig ledning.

Barcelona kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Ferran Torres.

I 17:e minuten tog Club Brügge ledningen på nytt genom Carlos Forbs. Lamine Yamal slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Barcelona.

I 63:e minuten slog Carlos Forbs till återigen och gav Club Brügge ledningen.

Barcelona kvitterade till 3–3 i 77:e minuten.

Club Brügges Carlos Forbs stod för två mål och ett assist.

Club Brügge ligger på 22:a plats i tabellen efter matchen medan Barcelona ligger på elfte plats.

Onsdag 26 november 21.00 spelar Club Brügge borta mot Sporting Lissabon. Barcelona möter Chelsea borta på Stamford Bridge tisdag 25 november 21.00.

Club Brügge–Barcelona 3–3 (2–1)

Champions League

Mål: 1–0 (6) Nicolo Tresoldi (Carlos Forbs), 1–1 (8) Ferran Torres, 2–1 (17) Carlos Forbs, 2–2 (61) Lamine Yamal, 3–2 (63) Carlos Forbs, 3–3 (77) Självmål.

Varningar, Club Brügge: Raphael Onyedika, Mamadou Diakhon. Barcelona: Jules Kounde, Lamine Yamal, Fermin Lopez.

Nästa match:

Club Brügge: Sporting Lissabon, borta, 26 november

Barcelona: Chelsea FC, borta, 25 november