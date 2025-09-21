Barcelona slog Getafe efter Ferran Torres dubbel

Barcelona vann med 3–0 mot Getafe

Barcelonas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ferran Torres tvåmålsskytt för Barcelona

Det blev Barcelona som gick segrande ur mötet med Getafe i La Liga på hemmaplan, med 3–0 (2–0).

Segern var Barcelonas fjärde på de senaste fem matcherna.

Ferran Torres med två mål för Barcelona

Barcelona tog en tidig ledning. Ferran Torres gjorde målet, redan i 15:e minuten.

Laget gjorde 2–0 i 34:e minuten, när Ferran Torres på nytt hittade rätt. Till slut kom också 3–0 genom Dani Olmo i 62:a minuten.

Barcelona har 13 poäng och Getafe har nio poäng efter fem omgångar.

Den 19 april spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Barcelona Real Oviedo borta, torsdag 25 september 21.30. Getafe spelar hemma mot Alaves onsdag 24 september 19.00.

Barcelona–Getafe 3–0 (2–0)

La Liga, Camp Nou

Mål: 1–0 (15) Ferran Torres, 2–0 (34) Ferran Torres, 3–0 (62) Dani Olmo.

Varningar, Barcelona: Andreas Christensen, Raphinha. Getafe: Djene Dakonam, Adrian Liso, Mario Martin, Abdel Abqar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-1-0

Getafe: 3-0-2

Nästa match:

Barcelona: Real Oviedo, borta, 25 september

Getafe: Alaves, hemma, 24 september