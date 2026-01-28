Barcelona vände och vann mot Köpenhamn

Barcelona vann med 4–1 mot Köpenhamn

Lamine Yamal matchvinnare för Barcelona

Tredje raka segern för Barcelona

Barcelona låg under med 0–1 efter första halvleken i Champions League mot Köpenhamn på Spotify Camp Nou. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 4–1 för hemmalaget Barcelona.

Barcelona–Köpenhamn – mål för mål

Viktor Dadason gjorde 1–0 till Köpenhamn efter bara fyra minuter.

Direkt efter pausen slog Robert Lewandowski till och kvitterade för Barcelona. Lamine Yamal slog till med en halvtimme kvar att spela och gav Barcelona ledningen. I 69:e minuten nätade Raphinha på straff och gjorde 3–1. Marcus Rashford såg till att Barcelona ökade ledningen med fem minuter kvar att spela.

Champions League är nu färdigspelad. Barcelona slutar på femte plats och Köpenhamn på 31:a plats. Barcelona är klart för slutspel. Ett fint lyft för Barcelona som låg på 15:e plats så sent som den 20 januari.

Barcelona–Köpenhamn 4–1 (0–1)

Champions League, Spotify Camp Nou

Mål: 0–1 (4) Viktor Dadason, 1–1 (48) Robert Lewandowski, 2–1 (60) Lamine Yamal, 3–1 (69) Raphinha, 4–1 (85) Marcus Rashford.

Varningar, Barcelona: Lamine Yamal. Köpenhamn: Birger Meling, Gabriel Pereira, Marcos Lopez, Junnosuke Suzuki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 3-1-1

Köpenhamn: 2-1-2