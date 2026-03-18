Barcelona vann – får spela kvartsfinal

Barcelona vann med 8–3 totalt

Lamine Yamal matchvinnare för Barcelona

Fem mål för Barcelona utan svar

Barcelona är vinnare totalt i Champions League Åttondelsfinal mot Newcastle. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 7–2 till Barcelona, vilket betyder att Barcelona står som segrare med totala resultatet 8–3.

Barcelona–Newcastle – mål för mål

Barcelona tog en tidig ledning när Raphinha nätade redan i sjätte minuten. Newcastle kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Anthony Elanga. I 18:e minuten tog Barcelona ledningen på nytt genom Marc Bernal assisterad av Gerard Martin. Newcastle kvitterade till 2–2 efter en knapp halvtimme på nytt genom Anthony Elanga på pass av Harvey Barnes. Lamine Yamal stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken på straff.

Direkt efter pausen ökade Fermin Lopez Barcelonas ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Robert Lewandowski träff och ökade ledningen för Barcelona. Bara fem minuter senare spelade Lamine Yamal fram Robert Lewandowski som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 6–2. I den 72:a minuten ökade Raphinha ledningen ytterligare. 7–2-målet blev matchens sista.

Barcelona–Newcastle 7–2 (2–2), 8–3 totalt

Champions League Åttondelsfinal, Camp Nou

Mål: 1–0 (6) Raphinha, 1–1 (15) Anthony Elanga, 2–1 (18) Marc Bernal (Gerard Martin), 2–2 (28) Anthony Elanga (Harvey Barnes), 3–2 (45) Lamine Yamal, 4–2 (51) Fermin Lopez, 5–2 (56) Robert Lewandowski, 6–2 (61) Robert Lewandowski (Lamine Yamal), 7–2 (72) Raphinha.

Varningar, Barcelona: Pau Cubarsi. Newcastle: Joelinton, Joseph Willock, Kieran Trippier.