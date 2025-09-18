Barcelona vann mot Newcastle efter stark andra halvlek

Barcelona segrade – 2–1 mot Newcastle

Barcelonas avgörande i 90:e minuten.

Marcus Rashford gjorde två mål för Barcelona

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Barcelona matchen i Champions League mot Newcastle och vann med 2–1.

Lagen möttes inte förra säsongen.

Newcastle–Barcelona – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Marcus Rashford gav Barcelona ledningen.

I 67:e minuten nätade Marcus Rashford på nytt, och gjorde 0–2.

Reduceringen till 1–2 kom på stopptid, när Anthony Gordon slog till och gjorde mål för Newcastle. Men mer än så orkade Newcastle inte med.

För tabellens utseende betyder det här att Newcastle ligger på 25:e plats medan Barcelona har tolfteplatsen.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 1 oktober. Då möter Newcastle Union Saint-Gilloise 18.45. Barcelona tar sig an PSG hemma 21.00.

Newcastle–Barcelona 1–2 (0–0)

Champions League, St James’ Park

Mål: 0–1 (58) Marcus Rashford, 0–2 (67) Marcus Rashford, 1–2 (90) Anthony Gordon.

Varningar, Newcastle: Joelinton, Dan Burn. Barcelona: Frenkie De Jong, Marc Casado, Gerard Martin, Fermin Lopez.

Nästa match:

Newcastle: Royal Union Saint-Gilloise, borta, 1 oktober

Barcelona: Paris Saint-Germain, hemma, 1 oktober