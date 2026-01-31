Barcelonas starka svit mot Elche fortsätter

Andra raka segern för Barcelona

Barcelonas 18:e seger för säsongen

Elche nu 14:e, Barcelona på första plats

Elva raka segrar hade Barcelona mot just Elche i La Liga inför lördagens match. Och på lördagen segrade Barcelona på nytt – den här gången med 3–1 (2–1) borta på Estadio Martinez Valero.

Ferran Torres bakom Barcelonas avgörande

Barcelona gjorde första målet när Lamine Yamal slog till redan i sjätte minuten. Elche kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Alvaro Rodriguez. Barcelona tog ledningen i slutet av första halvleken genom Ferran Torres.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Marcus Rashford ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Elche på 14:e plats och Barcelona i serieledning. Så sent som den 23 januari låg Elche på åttonde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Barcelona med 3–1.

Nästa motstånd för Barcelona är Mallorca. Lagen möts lördag 7 februari 16.15 på Spotify Camp Nou.

Elche–Barcelona 1–3 (1–2)

La Liga, Estadio Martinez Valero

Mål: 0–1 (6) Lamine Yamal, 1–1 (29) Alvaro Rodriguez, 1–2 (40) Ferran Torres, 1–3 (72) Marcus Rashford.

Varningar, Elche: John Donald, Rodrigo Mendoza, Eder Sarabia. Barcelona: Frenkie De Jong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 0-2-3

Barcelona: 4-0-1

Nästa match:

Barcelona: Mallorca, hemma, 7 februari 16.15