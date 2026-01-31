Barcelonas starka svit mot Elche fortsätter
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Andra raka segern för Barcelona
- Barcelonas 18:e seger för säsongen
- Elche nu 14:e, Barcelona på första plats
Elva raka segrar hade Barcelona mot just Elche i La Liga inför lördagens match. Och på lördagen segrade Barcelona på nytt – den här gången med 3–1 (2–1) borta på Estadio Martinez Valero.
Ferran Torres bakom Barcelonas avgörande
Barcelona gjorde första målet när Lamine Yamal slog till redan i sjätte minuten. Elche kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Alvaro Rodriguez. Barcelona tog ledningen i slutet av första halvleken genom Ferran Torres.
Det dröjde till den 72:a minuten innan Marcus Rashford ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Elche på 14:e plats och Barcelona i serieledning. Så sent som den 23 januari låg Elche på åttonde plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Barcelona med 3–1.
Nästa motstånd för Barcelona är Mallorca. Lagen möts lördag 7 februari 16.15 på Spotify Camp Nou.
Elche–Barcelona 1–3 (1–2)
La Liga, Estadio Martinez Valero
Mål: 0–1 (6) Lamine Yamal, 1–1 (29) Alvaro Rodriguez, 1–2 (40) Ferran Torres, 1–3 (72) Marcus Rashford.
Varningar, Elche: John Donald, Rodrigo Mendoza, Eder Sarabia. Barcelona: Frenkie De Jong.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Elche: 0-2-3
Barcelona: 4-0-1
Nästa match:
Barcelona: Mallorca, hemma, 7 februari 16.15
Den här artikeln handlar om: