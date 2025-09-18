Bayer Leverkusen fixade en poäng borta mot Köpenhamn
- 2–2 mellan Köpenhamn och Bayer Leverkusen
- Självmål kvitterade på stopptid
- Qarabag nästa motståndare för Köpenhamn
Köpenhamn ledde med 1–0 efter första halvlek hemma mot Bayer Leverkusen i Champions League. I andra halvlek jobbade sig Bayer Leverkusen in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.
Lagen möttes inte förra säsongen.
Köpenhamn–Bayer Leverkusen – mål för mål
Köpenhamn startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Jordan Larsson gjorde målet, redan i nionde minuten. Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Bayer Leverkusen genom Alex Grimaldo.
Ledningsmålet till 2–1 kom med tre minuter kvar att spela, när Robert slog till och gjorde mål för Köpenhamn.
Bayer Leverkusen kvitterade till 2–2 i 90:e minuten.
Onsdag 1 oktober spelar Köpenhamn borta mot Qarabag 18.45 och Bayer Leverkusen mot PSV hemma 21.00 på BayArena.
Köpenhamn–Bayer Leverkusen 2–2 (1–0)
Champions League, Parken Stadium
Mål: 1–0 (9) Jordan Larsson, 1–1 (82) Alex Grimaldo, 2–1 (87) Robert, 2–2 (90) Självmål.
Varningar, Köpenhamn: Thomas Delaney, Marcos Lopez, Pantelis Hatzidiakos. Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba, Lucas Vazquez.
Nästa match:
Köpenhamn: Karabach, borta, 1 oktober
Bayer Leverkusen: PSV Eindhoven, hemma, 1 oktober
