Bayer Leverkusen sänkte Benfica – Patrik Schick matchhjälte

Bayer Leverkusen-seger med 1–0 mot Benfica

Patrik Schick matchvinnare för Bayer Leverkusen

Benficas fjärde raka förlust

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Bayer Leverkusen vann med 1–0 (0–0) borta mot Benfica i Champions League.

Resultatet innebär att Benfica nu har fyra förluster i rad.

Benfica–Bayer Leverkusen – mål för mål

Det här var Benficas tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Benfica har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Bayer Leverkusen har fem poäng.

I nästa match, tisdag 25 november möter Benfica Ajax borta på Johan Cruijff Arena 18.45 medan Bayer Leverkusen spelar borta mot Manchester City 21.00.

Benfica–Bayer Leverkusen 0–1 (0–0)

Champions League, Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Mål: 0–1 (65) Patrik Schick.

Varningar, Benfica: Nicolas Otamendi, Dodi Lukebakio. Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba, Malik Tillman, Ibrahim Maza.

Nästa match:

Benfica: Ajax, borta, 25 november

Bayer Leverkusen: Manchester City, borta, 25 november