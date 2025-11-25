Bayer Leverkusen segrade mot Manchester City på Etihad Stadium

Bayer Leverkusen-seger med 2–0 mot Manchester City

Alex Grimaldo avgjorde för Bayer Leverkusen

Andra raka segern för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen tog greppet om bortamatchen mot Manchester City på tisdagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 2–0.

Newcastle nästa för Bayer Leverkusen

Alex Grimaldo gjorde 1–0 till Bayer Leverkusen i 23:e minuten.

I 54:e minuten nätade Patrik Schick och gjorde 0–2. Det blev också matchens sista mål.

Det här betyder att Manchester City nu ligger på sjätte plats i tabellen och Bayer Leverkusen är på 13:e plats.

På onsdag 10 december 21.00 spelar Manchester City borta mot Real Madrid och Bayer Leverkusen hemma mot Newcastle.

Manchester City–Bayer Leverkusen 0–2 (0–1)

Champions League, Etihad Stadium

Mål: 0–1 (23) Alex Grimaldo, 0–2 (54) Patrik Schick.

Varningar, Bayer Leverkusen: Alex Grimaldo, Christian Michel Kofane.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 3-1-1

Bayer Leverkusen: 2-2-1

Nästa match:

Manchester City: Real Madrid, borta, 10 december

Bayer Leverkusen: Newcastle Utd, hemma, 10 december