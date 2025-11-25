Bayer Leverkusen segrade mot Manchester City på Etihad Stadium
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Bayer Leverkusen-seger med 2–0 mot Manchester City
- Alex Grimaldo avgjorde för Bayer Leverkusen
- Andra raka segern för Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen tog greppet om bortamatchen mot Manchester City på tisdagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 2–0.
Newcastle nästa för Bayer Leverkusen
Alex Grimaldo gjorde 1–0 till Bayer Leverkusen i 23:e minuten.
I 54:e minuten nätade Patrik Schick och gjorde 0–2. Det blev också matchens sista mål.
Det här betyder att Manchester City nu ligger på sjätte plats i tabellen och Bayer Leverkusen är på 13:e plats.
På onsdag 10 december 21.00 spelar Manchester City borta mot Real Madrid och Bayer Leverkusen hemma mot Newcastle.
Manchester City–Bayer Leverkusen 0–2 (0–1)
Champions League, Etihad Stadium
Mål: 0–1 (23) Alex Grimaldo, 0–2 (54) Patrik Schick.
Varningar, Bayer Leverkusen: Alex Grimaldo, Christian Michel Kofane.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Manchester City: 3-1-1
Bayer Leverkusen: 2-2-1
Nästa match:
Manchester City: Real Madrid, borta, 10 december
Bayer Leverkusen: Newcastle Utd, hemma, 10 december
Den här artikeln handlar om: