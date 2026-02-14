Bayern München fortsätter segersviten mot Werder Bremen

Bayern München vann med 3–0 mot Werder Bremen

Bayern Münchens Harry Kane tvåmålsskytt

Andra raka segern för Bayern München

Bayern München fortsätter att vinna mot Werder Bremen i Bundesliga. På lördagen segrade Bayern München på nytt – den här gången med 3–0 (2–0) borta på Wohninvest WESERSTADION. Det var Bayern Münchens fjärde raka seger mot Werder Bremen.

Det här var Bayern Münchens nionde nolla den här säsongen.

Harry Kane gjorde två mål för Bayern München

Harry Kane gjorde 1–0 till Bayern München i 22:a minuten på straff. Laget gjorde 0–2 när Harry Kane återigen fick träff i 25:e minuten.

Till slut kom också 0–3 genom Leon Goretzka på passning från Alphonso Davies i 70:e minuten.

När lagen senast möttes vann Bayern München med 4–0.

I nästa omgång har Werder Bremen St Pauli borta på Millerntor Stadion, söndag 22 februari 17.30. Bayern München spelar hemma mot Eintracht Frankfurt lördag 21 februari 15.30.

Werder Bremen–Bayern München 0–3 (0–2)

Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION

Mål: 0–1 (22) Harry Kane, 0–2 (25) Harry Kane, 0–3 (70) Leon Goretzka (Alphonso Davies).

Varningar, Werder Bremen: Niklas Stark, Senne Lynen, Cameron Puertas. Bayern München: Jamal Musiala.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 0-1-4

Bayern München: 3-1-1

Nästa match:

Werder Bremen: St Pauli, borta, 22 februari 17.30

Bayern München: Eintracht Frankfurt, hemma, 21 februari 15.30