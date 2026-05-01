Tomas Brolin hyllar Bergvall: ”Kommer bli jätteviktigt”

Lucas Bergvall har en given plats i den kommande VM-truppen.

Tomas Brolin menar att mittfältaren kan bli en nyckelfaktor för Sverige.

– Han en som man behöver i ett VM för att gå långt, säger den tidigare stjärnan till Viaplay.

Lucas Bergvall stod för ett starkt inhopp mot Polen, då Sverige kvalificerade sig för sommarens VM-slutspel. Det har höjts röster om att mittfältaren borde vara en startspelare när turneringen i Nordamerika drar igång.

VM-hjälten från 1994 Tomas Brolin stämmer nu in i Bergvalls hyllningskör.

– Jag tror Lucas Bergvall kommer bli jätteviktig. Han är duktig och en kreativ mittfältare som man behöver i ett VM för att gå långt, säger han i Viaplays program TikiTaka.

Brolin pekat även på anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres som viktiga pusselbitar.

– De måste få vara friska från och med idag fram till gruppspelet. De behöver få matcher i sina klubblag så att de kommer in med bra energi och självförtroende, säger Brolin och fortsätter:

– De två är jätteviktiga. Men bollarna ska ju fram till de också och det börjar från målvakten. Backlinjen är mycket viktigare än folk tror för anfallsspelet.

Tomas Brolin medverkade i två VM-slutspel för Sverige, 1990 och 1994. I samband med den sistnämnda turneringen togs han ut i världslaget när Blågult bärgade hem bronsmedaljen.

Totalt blev det 47 landskamper för Brolin.