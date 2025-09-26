Bayern München tog ännu en seger – 4–0 mot Werder Bremen

Bayern München vann med 4–0 mot Werder Bremen

Bayern Münchens femte seger på de senaste fem matcherna

Harry Kane gjorde två mål för Bayern München

Bayern München fortsätter starkt i Bundesliga. När laget mötte Werder Bremen hemma på Allianz Arena på fredagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–0 (2–0). I och med detta har Bayern München fem segrar i rad.

Jonathan Tah gjorde avgörande målet

Bayern München tog ledningen i 22:a minuten, genom Jonathan Tah.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken, genom Harry Kane på straff. I 65:e minuten nätade Harry Kane ännu en gång, och gjorde 3–0.

Till slut kom också 4–0 genom Konrad Laimer i 87:e minuten.

Efter fem matcher har Bayern München nu 15 poäng och Werder Bremen har fyra poäng.

Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Weserstadion.

I nästa match, lördag 4 oktober, har Bayern München Eintracht Frankfurt borta på Deutsche Bank Park 18.30, medan Werder Bremen spelar hemma mot St Pauli 15.30.

Bayern München–Werder Bremen 4–0 (2–0)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (22) Jonathan Tah, 2–0 (45) Harry Kane, 3–0 (65) Harry Kane, 4–0 (87) Konrad Laimer.

Varningar, Bayern München: Joshua Kimmich, Serge Gnabry.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 5-0-0

Werder Bremen: 1-1-3

Nästa match:

Bayern München: Eintracht Frankfurt, borta, 4 oktober

Werder Bremen: St Pauli, hemma, 4 oktober