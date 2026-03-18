Bayern München vann dubbelmötet – klara för kvartsfinal
- Seger för Bayern München med 10–2 totalt
- Harry Kane gjorde två mål för Bayern München
- Andra raka segern för Bayern München
Bayern München vann totalt mot Atalanta i Champions League Åttondelsfinal. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 4–1 till Bayern München, vilket betyder att Bayern München står som segrare med totala resultatet 10–2.
Bayern Münchens Harry Kane tvåmålsskytt
Harry Kane gav Bayern München ledningen i 25:e minuten på straff.
I 54:e minuten slog Harry Kane till på nytt framspelad av Josip Stanisic och gjorde 2–0. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Lennart Karl på pass av Luis Diaz och ökade ledningen för Bayern München. Luis Diaz gjorde dessutom 4–0 i 70:e minuten framspelad av Lennart Karl. Lazar Samardzic såg med fem minuter kvar att spela till att Atalanta reducerade efter pass från Mario Pasalic. Men mer än så orkade Atalanta inte med.
Bayern München är nu klart för kvartsfinal.
Bayern München–Atalanta 4–1 (1–0), 10–2 totalt
Champions League Åttondelsfinal, Allianz Arena
Mål: 1–0 (25) Harry Kane, 2–0 (54) Harry Kane (Josip Stanisic), 3–0 (56) Lennart Karl (Luis Diaz), 4–0 (70) Luis Diaz (Lennart Karl), 4–1 (85) Lazar Samardzic (Mario Pasalic).
