Bayern München vann efter Harry Kanes dubbel

Bayern München-seger med 3–2 mot Eintracht Frankfurt

Bayern Münchens sjunde seger på de senaste nio matcherna

Bayern Münchens avgörande i 86:e minuten.

Bayern München vann mot gästande Eintracht Frankfurt i Bundesliga med 3–2 på lördagen.

Harry Kane gjorde matchvinnande målet

Bayern München gjorde första målet när Aleksandar Pavlovic nätade redan i 16:e minuten. Bayern München ökade ledningen till 2–0 när Harry Kane fick träff efter pass från Josip Stanisic i 20:e minuten.

I 68:e minuten nätade Harry Kane på nytt framspelad av Joshua Kimmich och gjorde 3–0. Jonathan Burkardt reducerade för Eintracht Frankfurt på straff med knappa kvarten kvar. Eintracht Frankfurt reducerade igen i 86:e minuten genom Arnaud Kalimuendo-Muinga. 3–2-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Bayern München fortsätter toppa tabellen och Eintracht Frankfurt ligger på sjunde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bayern München med 3–0.

Nästa motstånd för Bayern München är Borussia Dortmund. Lagen möts lördag 28 februari 18.30 på Signal Iduna Park.

Bayern München–Eintracht Frankfurt 3–2 (2–0)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (16) Aleksandar Pavlovic, 2–0 (20) Harry Kane (Josip Stanisic), 3–0 (68) Harry Kane (Joshua Kimmich), 3–1 (77) Jonathan Burkardt, 3–2 (86) Arnaud Kalimuendo-Muinga.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Aurele Amenda, Nnamdi Collins, Jean Bahoya.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 3-1-1

Eintracht Frankfurt: 1-1-3

Nästa match:

Bayern München: Borussia Dortmund, borta, 28 februari 18.30