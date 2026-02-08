Bayern München vann toppmötet mot Hoffenheim med 5–1

Bayern München-seger med 5–1 mot Hoffenheim

Luis Diaz tremålsskytt för Bayern München

Harry Kane matchvinnare för Bayern München

Det var två topplag som möttes i Bundesliga under söndagen när Bayern München tog emot tredjeplacerade Hoffenheim. Bayern München vann matchen med 5–1 (3–1).

Det var Bayern Münchens fjärde raka seger mot Hoffenheim.

Luis Diaz med tre mål för Bayern München

I den 17:e minuten fick Hoffenheim Kevin Akpoguma utvisad. Bayern München gjorde första målet när Harry Kane gjorde målet på straff redan i 20:e minuten. Hoffenheim kvitterade till 1–1 i 35:e minuten när Andrej Kramaric slog till på passning från Fisnik Asllani. Harry Kane stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken på straff. Bayern München ökade ledningen till 3–1 på stopptid i första halvleken genom Luis Diaz.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Luis Diaz återigen på pass av Michael Olise och ökade ledningen för Bayern München. 5–1-målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Luis Diaz slog till och gjorde mål som med målet fullbordade sitt hattrick.

Bayern München stannar därmed i serieledning och Hoffenheim på tredje plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Bayern München med 4–1.

Nästa motstånd för Bayern München är Werder Bremen. Lagen möts lördag 14 februari 15.30 på Wohninvest WESERSTADION.

Bayern München–Hoffenheim 5–1 (3–1)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (20) Harry Kane, 1–1 (35) Andrej Kramaric (Fisnik Asllani), 2–1 (45) Harry Kane, 3–1 (45) Luis Diaz, 4–1 (62) Luis Diaz (Michael Olise), 5–1 (89) Luis Diaz.

Varningar, Bayern München: Michael Olise, Jonathan Tah.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 3-1-1

Hoffenheim: 4-0-1

Nästa match:

Bayern München: Werder Bremen, borta, 14 februari 15.30