Bayern München vann trots uppryckning av Augsburg
- Bayern München vann med 3–2 mot Augsburg
- Michael Olise avgjorde för Bayern München
- Andra raka segern för Bayern München
Matchen mellan Augsburg och Bayern München i Bundesliga slutade 2–3. Bortalaget Bayern München hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Augsburg lyfte sig i andra halvlek.
Det var andra raka segern för Bayern München, efter 6–0 mot Red Bull Leipzig i premiären.
Augsburg–Bayern München – mål för mål
Matchen fick ingen riktig karaktär förrän gästerna Bayern München tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Serge Gnabry.
Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Luis Diaz. Direkt efter pausen ökade Michael Olise Bayern Münchens ledning på pass av Harry Kane.
I 53:e minuten nätade Kristijan Jakic, och reducerade åt Augsburg.
Augsburg reducerade igen i 76:e minuten genom Mert Komur på pass av Kristijan Jakic. Det fastställde slutresultatet till 2–3.
Den 24 januari möts lagen återigen, då på Allianz Arena.
Augsburg tar sig an St Pauli i nästa match borta söndag 14 september 15.30. Bayern München möter Hamburg hemma lördag 13 september 18.30.
Augsburg–Bayern München 2–3 (0–2)
Bundesliga, WWK ARENA
Mål: 0–1 (28) Serge Gnabry, 0–2 (45) Luis Diaz, 0–3 (48) Michael Olise (Harry Kane), 1–3 (53) Kristijan Jakic, 2–3 (76) Mert Komur (Kristijan Jakic).
Varningar, Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck, Cedric Zesiger. Bayern München: Konrad Laimer, Sacha Boey, Michael Olise, Luis Diaz.
Nästa match:
Augsburg: St Pauli, borta, 14 september
Bayern München: Hamburger SV, hemma, 13 september
