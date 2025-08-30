Bayern München vann trots uppryckning av Augsburg

Bayern München vann med 3–2 mot Augsburg

Michael Olise avgjorde för Bayern München

Andra raka segern för Bayern München

Matchen mellan Augsburg och Bayern München i Bundesliga slutade 2–3. Bortalaget Bayern München hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Augsburg lyfte sig i andra halvlek.

Det var andra raka segern för Bayern München, efter 6–0 mot Red Bull Leipzig i premiären.

Augsburg–Bayern München – mål för mål

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän gästerna Bayern München tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Serge Gnabry.

Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Luis Diaz. Direkt efter pausen ökade Michael Olise Bayern Münchens ledning på pass av Harry Kane.

I 53:e minuten nätade Kristijan Jakic, och reducerade åt Augsburg.

Augsburg reducerade igen i 76:e minuten genom Mert Komur på pass av Kristijan Jakic. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Den 24 januari möts lagen återigen, då på Allianz Arena.

Augsburg tar sig an St Pauli i nästa match borta söndag 14 september 15.30. Bayern München möter Hamburg hemma lördag 13 september 18.30.

Augsburg–Bayern München 2–3 (0–2)

Bundesliga, WWK ARENA

Mål: 0–1 (28) Serge Gnabry, 0–2 (45) Luis Diaz, 0–3 (48) Michael Olise (Harry Kane), 1–3 (53) Kristijan Jakic, 2–3 (76) Mert Komur (Kristijan Jakic).

Varningar, Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck, Cedric Zesiger. Bayern München: Konrad Laimer, Sacha Boey, Michael Olise, Luis Diaz.

Nästa match:

Augsburg: St Pauli, borta, 14 september

Bayern München: Hamburger SV, hemma, 13 september