Becirovic och Ibrahim heta när GAIS slog Hammarby
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för GAIS, som vann borta mot Hammarby med 2–1 (1–1) i Allsvenskan på söndagen. Edvin Becirovic blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 88 minuter.
Hammarby–GAIS – mål för mål
GAIS fick en bra start på matchen. Harun Ibrahim gjorde målet, redan i tolfte minuten.
Hammarby kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Nahir Besara, i 15:e minuten. Det matchavgörande målet kom med två minuter kvar att spela, när Edvin Becirovic slog till och gjorde 1–2 för GAIS.
Hammarby har tre vinster och två förluster och 11–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan GAIS har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad. Det här var Hammarbys tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även GAIS:s tredje uddamålsseger.
För GAIS gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen, medan Hammarby är på andra plats.
När lagen möttes senast vann Gais med 3–2.
I nästa match möter Hammarby Sirius borta på söndag 24 augusti 14.00. GAIS möter Mjällby måndag 25 augusti 19.00 hemma.
Hammarby–GAIS 1–2 (1–1)
Allsvenskan, 3Arena
Mål: 0–1 (12) Harun Ibrahim, 1–1 (15) Nahir Besara, 1–2 (88) Edvin Becirovic.
Varningar, Hammarby: Nahir Besara, Victor Eriksson. GAIS: Filip Beckman, Amin Boudri, Gustav Lundgren, Harun Ibrahim, Ibrahim Diabate.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hammarby: 3-0-2
GAIS: 3-1-1
Nästa match:
Hammarby: IK Sirius, borta, 24 augusti
GAIS: Mjällby AIF, hemma, 25 augusti
Den här artikeln handlar om: