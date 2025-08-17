GAIS vann med 2–1 mot Hammarby

Edvin Becirovic matchvinnare för GAIS

Seger nummer 9 för GAIS

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för GAIS, som vann borta mot Hammarby med 2–1 (1–1) i Allsvenskan på söndagen. Edvin Becirovic blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 88 minuter.

Hammarby–GAIS – mål för mål

GAIS fick en bra start på matchen. Harun Ibrahim gjorde målet, redan i tolfte minuten.

Hammarby kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Nahir Besara, i 15:e minuten. Det matchavgörande målet kom med två minuter kvar att spela, när Edvin Becirovic slog till och gjorde 1–2 för GAIS.

Hammarby har tre vinster och två förluster och 11–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan GAIS har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad. Det här var Hammarbys tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även GAIS:s tredje uddamålsseger.

För GAIS gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen, medan Hammarby är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Gais med 3–2.

I nästa match möter Hammarby Sirius borta på söndag 24 augusti 14.00. GAIS möter Mjällby måndag 25 augusti 19.00 hemma.

Hammarby–GAIS 1–2 (1–1)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 0–1 (12) Harun Ibrahim, 1–1 (15) Nahir Besara, 1–2 (88) Edvin Becirovic.

Varningar, Hammarby: Nahir Besara, Victor Eriksson. GAIS: Filip Beckman, Amin Boudri, Gustav Lundgren, Harun Ibrahim, Ibrahim Diabate.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 3-0-2

GAIS: 3-1-1

Nästa match:

Hammarby: IK Sirius, borta, 24 augusti

GAIS: Mjällby AIF, hemma, 25 augusti