Begolli poängräddare för Kif Örebro – på övertid mot Umeå

Umeå och Kif Örebro kryssade

Lavidje Begolli kvitterade på stopptid

Umeå nu tredje, Kif Örebro på fjärde plats

Kif Örebro gick mot förlust i onsdagens match mot Umeå i Elitettan på Umeå Energi Arena. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Lavidje Begolli till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Kif Örebro.

– Sett till 90 minuter gör vi återigen en bra prestation. Vi förtjänar att gå vinnande ur båda matcherna, trots att Umeå är ett riktigt bra lag, kommenterade Kif Örebros tränare Fredrik Andersson.

Det betyder att Umeå ännu inte har förlorat den här säsongen, efter tolv vinster och sju oavgjorda matcher.

I halvtid ledde Umeå matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Kif Örebro in i matchen, och kvitterade till slut.

Umeå–Kif Örebro – mål för mål

Umeå gjorde första målet. Emma Åström slog till, redan i sjunde minuten.

Laget gjorde 2–0 i 38:e minuten, när Nicole Robertson slog till. Det dröjde till den 74:e minuten innan Bella Sember reducerade för Kif Örebro.

Kvitteringen kom på övertid, när Lavidje Begolli slog till och gjorde mål för Kif Örebro. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Umeås sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Kif Örebros nya tabellposition är fjärde plats medan Umeå är på tredje plats.

Söndag 28 september 14.00 spelar Umeå hemma mot Eskilstuna United. Kif Örebro möter Team TG hemma på Behrn Arena lördag 27 september 13.00.

Umeå–Kif Örebro 2–2 (2–0)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 1–0 (7) Emma Åström, 2–0 (38) Nicole Robertson, 2–1 (74) Bella Sember, 2–2 (90) Lavidje Begolli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå: 0-5-0

Kif Örebro: 2-3-0

Nästa match:

Umeå: Eskilstuna United DFF, hemma, 28 september

Kif Örebro: Team TG FF, hemma, 27 september