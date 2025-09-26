Benfica avgjorde i första halvlek mot Gil Vicente

Benfica vann med 2–1 mot Gil Vicente

Vangelis Pavlidis med två mål för Benfica

Benfica nu andra, Gil Vicente på fjärde plats

Fredagens matchen mellan Benfica och Gil Vicente i Primeira Liga herr avgjordes redan i första halvleken. Hemmalaget Benfica ledde med 2–1 i paus, och resultatet stod sig matchen ut.

Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter fem vinster och två oavgjorda matcher.

Benfica–Gil Vicente – mål för mål

Gil Vicente gjorde första målet. Luis Esteves gjorde målet, redan i elfte minuten.

Benfica kvitterade till 1–1 i 18:e minuten, när Vangelis Pavlidis hittade rätt.

Laget tog också ledningen i 26:e minuten, återigen genom Vangelis Pavlidis på straff. Därmed hade Benfica vänt matchen. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Benfica med 2–1.

Det här var Benficas tredje uddamålsseger den här säsongen.

Benfica ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Gil Vicente är på fjärde plats. Noteras kan att Benfica sedan den 30 augusti har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars.

Nästa motstånd för Benfica är Porto. Lagen möts söndag 5 oktober 22.15 på Estádio do Dragão. Gil Vicente tar sig an Estrela hemma lördag 4 oktober 16.30.

Benfica–Gil Vicente 2–1 (2–1)

Primeira Liga herr, Estádio da Luz

Mål: 0–1 (11) Luis Esteves, 1–1 (18) Vangelis Pavlidis, 2–1 (26) Vangelis Pavlidis.

Varningar, Benfica: Nicolas Otamendi, Amar Dedic, Richard Rios. Gil Vicente: Marvin Elimbi Gilbert, Luis Esteves, Hevertton.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 3-2-0

Gil Vicente: 3-1-1

Nästa match:

Benfica: FC Porto, borta, 5 oktober

Gil Vicente: Estrela Amadora, hemma, 4 oktober