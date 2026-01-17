Benfica avgjorde i första halvlek mot Rio Ave
- Benfica segrade – 2–0 mot Rio Ave
- Benficas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Leandro Barreiro avgjorde för Benfica
Lördagens matchen mellan Rio Ave och Benfica i Primeira Liga herr avgjordes redan i första halvleken. Bortalaget Benfica ledde med 2–0 i paus och resultatet stod sig matchen ut.
Det här var nionde gången den här säsongen som Benficas målvakter höll nollan.
Segern var Benficas fjärde på de senaste fem matcherna.
Estrela nästa för Benfica
Benfica fick en bra start på matchen när Leandro Barreiro nätade redan i 16:e minuten. Laget ökade ledningen till 0–2 i 25:e minuten.
Rio Ave ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Benfica är på tredje plats.
Rio Ave tar sig an Nacional i nästa match borta söndag 25 januari 16.30. Benfica möter samma dag 19.00 Estrela hemma.
Rio Ave–Benfica 0–2 (0–2)
Primeira Liga herr, Estadio dos Arcos
Mål: 0–1 (16) Leandro Barreiro, 0–2 (25) Självmål.
Varningar, Rio Ave: Andreas-Richardos Ntoi. Benfica: Andreas Schjelderup, Samuel Dahl.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rio Ave: 1-1-3
Benfica: 4-1-0
Nästa match:
Rio Ave: CD Nacional Funchal, borta, 25 januari 16.30
Benfica: Estrela Amadora, hemma, 25 januari 19.00
