Benfica bröt förlustsviten – vann mot Ajax

Benfica segrade – 2–0 mot Ajax

Samuel Dahl avgjorde för Benfica

Femte förlusten i rad för Ajax

Efter fyra förluster i rad för Benfica i Champions League kom en ljusning. Borta mot Ajax kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på Johan Cruijff Arena slutade 0–2 (0–1).

Ajax–Benfica – mål för mål

Samuel Dahl öppnade målskyttet redan i sjätte minuten och gav Benfica en tidig ledning.

0–2-målet kom på övertid när Leandro Barreiro slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Båda lagen har haft en tuff start på säsongen. Benfica tog nu sin första seger och Ajax är helt utan poäng efter fem spelade matcher.

Nästa motstånd för Benfica är Napoli. Lagen möts onsdag 10 december 21.00 på Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Ajax–Benfica 0–2 (0–1)

Champions League, Johan Cruijff Arena

Mål: 0–1 (6) Samuel Dahl, 0–2 (90) Leandro Barreiro.

Varningar, Ajax: Wout Weghorst. Benfica: Samuel Dahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ajax: 0-0-5

Benfica: 1-0-4

Nästa match:

Benfica: Napoli, hemma, 10 december