Benfica formstarka svit fortsätter efter 3–0 mot Guimaraes

Det blev 0–3 (0–0) när Guimaraes mötte Benfica på lördagen hemma på Estádio D. Afonso Henriques. Det innebar tio raka matcher utan förlust för Benfica i Primeira Liga herr.

Det här var Benficas sjätte nolla den här säsongen.

Benfica har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Casa Pia nästa för Benfica

Tomas Araujo gjorde 1–0 för Benfica efter pausen på pass av Dodi Lukebakio.

I den 56:e minuten fick Guimaraes Fabio Blanco utvisad.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Samuel Dahl och ökade ledningen för Benfica.

I 87:e minuten gjorde Joao Rego också 0–3.

Det här betyder att Guimaraes ligger kvar på elfte plats i tabellen och Benfica på tredje plats. Noteras kan att Guimaraes sedan den 24 oktober har tappat -4 placeringar i tabellen.

Den 22 mars möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Guimaraes är Tondela. Lagen möts lördag 8 november 19.00 på Estádio João Cardoso. Benfica tar sig an Casa Pia hemma söndag 9 november 21.30.

Guimaraes–Benfica 0–3 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (53) Tomas Araujo (Dodi Lukebakio), 0–2 (62) Samuel Dahl, 0–3 (87) Joao Rego.

Varningar, Guimaraes: Beni Mukendi, Vando Felix, Maga. Benfica: Gianluca Prestianni, Vangelis Pavlidis, Nicolas Otamendi, Georgiy Sudakov.

Utvisningar, Guimaraes: Fabio Blanco.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 1-1-3

Benfica: 3-2-0

