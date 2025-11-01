Prenumerera

Logga in

Benfica formstarka svit fortsätter efter 3–0 mot Guimaraes

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Benfica segrade – 3–0 mot Guimaraes

  • Tomas Araujo matchvinnare för Benfica

  • Andra raka segern för Benfica

Det blev 0–3 (0–0) när Guimaraes mötte Benfica på lördagen hemma på Estádio D. Afonso Henriques. Det innebar tio raka matcher utan förlust för Benfica i Primeira Liga herr.

Det här var Benficas sjätte nolla den här säsongen.

Benfica har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Casa Pia nästa för Benfica

Tomas Araujo gjorde 1–0 för Benfica efter pausen på pass av Dodi Lukebakio.

I den 56:e minuten fick Guimaraes Fabio Blanco utvisad.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Samuel Dahl och ökade ledningen för Benfica.

I 87:e minuten gjorde Joao Rego också 0–3.

Det här betyder att Guimaraes ligger kvar på elfte plats i tabellen och Benfica på tredje plats. Noteras kan att Guimaraes sedan den 24 oktober har tappat -4 placeringar i tabellen.

Den 22 mars möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Guimaraes är Tondela. Lagen möts lördag 8 november 19.00 på Estádio João Cardoso. Benfica tar sig an Casa Pia hemma söndag 9 november 21.30.

Guimaraes–Benfica 0–3 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (53) Tomas Araujo (Dodi Lukebakio), 0–2 (62) Samuel Dahl, 0–3 (87) Joao Rego.

Varningar, Guimaraes: Beni Mukendi, Vando Felix, Maga. Benfica: Gianluca Prestianni, Vangelis Pavlidis, Nicolas Otamendi, Georgiy Sudakov.

Utvisningar, Guimaraes: Fabio Blanco.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 1-1-3

Benfica: 3-2-0

Nästa match:

Guimaraes: Tondela, borta, 8 november

Benfica: Casa Pia, hemma, 9 november

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt