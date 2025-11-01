Benfica formstarka svit fortsätter efter 3–0 mot Guimaraes
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Benfica segrade – 3–0 mot Guimaraes
- Tomas Araujo matchvinnare för Benfica
- Andra raka segern för Benfica
Det blev 0–3 (0–0) när Guimaraes mötte Benfica på lördagen hemma på Estádio D. Afonso Henriques. Det innebar tio raka matcher utan förlust för Benfica i Primeira Liga herr.
Det här var Benficas sjätte nolla den här säsongen.
Benfica har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.
Casa Pia nästa för Benfica
Tomas Araujo gjorde 1–0 för Benfica efter pausen på pass av Dodi Lukebakio.
I den 56:e minuten fick Guimaraes Fabio Blanco utvisad.
Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Samuel Dahl och ökade ledningen för Benfica.
I 87:e minuten gjorde Joao Rego också 0–3.
Det här betyder att Guimaraes ligger kvar på elfte plats i tabellen och Benfica på tredje plats. Noteras kan att Guimaraes sedan den 24 oktober har tappat -4 placeringar i tabellen.
Den 22 mars möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Guimaraes är Tondela. Lagen möts lördag 8 november 19.00 på Estádio João Cardoso. Benfica tar sig an Casa Pia hemma söndag 9 november 21.30.
Guimaraes–Benfica 0–3 (0–0)
Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques
Mål: 0–1 (53) Tomas Araujo (Dodi Lukebakio), 0–2 (62) Samuel Dahl, 0–3 (87) Joao Rego.
Varningar, Guimaraes: Beni Mukendi, Vando Felix, Maga. Benfica: Gianluca Prestianni, Vangelis Pavlidis, Nicolas Otamendi, Georgiy Sudakov.
Utvisningar, Guimaraes: Fabio Blanco.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Guimaraes: 1-1-3
Benfica: 3-2-0
Nästa match:
Guimaraes: Tondela, borta, 8 november
Benfica: Casa Pia, hemma, 9 november
Den här artikeln handlar om: