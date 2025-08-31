Benfica höll undan och vann mot Alverca

Davy Gui nätade för Alverca

Tondela blir nästa motstånd för Alverca

Seger för Benfica med 2–1 mot Alverca

Bortalaget Benfica tog greppet om matchen mot Alverca i första halvlek, och ledde med 2–0 i paus. I andra halvlek kom Alverca närmare, men matchen i Primeira Liga herr slutade 2–1 till Benfica.

Amar Dedic bakom Benficas avgörande

Benfica startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Andreas Schjelderup till.

Benfica gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan, genom Amar Dedic. Med fem minuter kvar att spela reducerade Alverca genom Davy Gui. Men mer än så orkade Alverca inte med.

Det här var Benficas andra uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

Nästa motstånd för Benfica är Santa Clara. Lagen möts lördag 13 september 20.00 på Estádio da Luz.

Alverca–Benfica 1–2 (0–2)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (5) Andreas Schjelderup, 0–2 (44) Amar Dedic, 1–2 (85) Davy Gui.

Varningar, Alverca: Isaac James, Sabit Abdulai, Lincoln, Nabil Touaizi. Benfica: Nicolas Otamendi, Amar Dedic, Enzo Barrenechea, Richard Rios, Samuel Soares.

Nästa match:

Benfica: Santa Clara, hemma, 13 september