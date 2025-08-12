Segern på hemmaplan med 2–0 (2–0) gör att Benfica har säkrat segern i matchserien mot Niza i Champions League Tredje kvalomgången. Benfica vann serien i två raka matcher.

Fredrik Aursnes gjorde avgörande målet

Benfica tog en tidig ledning. Fredrik Aursnes gjorde målet, redan i 18:e minuten.

Benfica ökade också ledningen till 2–0 i 27:e minuten, när Andreas Schjelderup slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Benfica med 2–0.

Benfica–Niza 2–0 (2–0)

Champions League Tredje kvalomgången, Estádio da Luz

Mål: 1–0 (18) Fredrik Aursnes, 2–0 (27) Andreas Schjelderup.

Varningar, Benfica: Gianluca Prestianni. Niza: Jonathan Clauss, Abdulay Juma Bah.