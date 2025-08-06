Benfica segrade mot Niza
- Benfica vann med 2–0 mot Niza
- Franjo Ivanovic matchvinnare för Benfica
- Benfica höll tätt bakåt
Benfica tog hem segern på bortaplan med 2–0 (0–0) mot Niza i Champions League Tredje kvalomgången, och är klart för playoff.
Niza–Benfica – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Franjo Ivanovic till och gav Benfica ledningen.
0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela, när Florentino slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.
Niza–Benfica 0–2 (0–0)
Champions League Tredje kvalomgången, Allianz Riviera
Mål: 0–1 (53) Franjo Ivanovic, 0–2 (88) Florentino.
Varningar, Niza: Tom Louchet, Antoine Mendy, Abdulay Juma Bah. Benfica: Andreas Schjelderup.
