Benfica vann med 2–0 mot Niza

Franjo Ivanovic matchvinnare för Benfica

Benfica höll tätt bakåt

Benfica tog hem segern på bortaplan med 2–0 (0–0) mot Niza i Champions League Tredje kvalomgången, och är klart för playoff.

Niza–Benfica – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Franjo Ivanovic till och gav Benfica ledningen.

0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela, när Florentino slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Niza–Benfica 0–2 (0–0)

Champions League Tredje kvalomgången, Allianz Riviera

Mål: 0–1 (53) Franjo Ivanovic, 0–2 (88) Florentino.

Varningar, Niza: Tom Louchet, Antoine Mendy, Abdulay Juma Bah. Benfica: Andreas Schjelderup.