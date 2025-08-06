Prenumerera

Benfica segrade mot Niza

    • Benfica vann med 2–0 mot Niza

    • Franjo Ivanovic matchvinnare för Benfica

    • Benfica höll tätt bakåt

    Benfica tog hem segern på bortaplan med 2–0 (0–0) mot Niza i Champions League Tredje kvalomgången, och är klart för playoff.

    Niza–Benfica – mål för mål

    Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Franjo Ivanovic till och gav Benfica ledningen.

    0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela, när Florentino slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

    Niza–Benfica 0–2 (0–0)

    Champions League Tredje kvalomgången, Allianz Riviera

    Mål: 0–1 (53) Franjo Ivanovic, 0–2 (88) Florentino.

    Varningar, Niza: Tom Louchet, Antoine Mendy, Abdulay Juma Bah. Benfica: Andreas Schjelderup.

