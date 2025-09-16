Benfica tappade ledning och förlorade

Qarabag segrade – 3–2 mot Benfica

Olexiy Kashchuk avgjorde för Qarabag

Tre mål för Qarabag utan svar

Benfica hade ledningen i halvtid i matchen mot Qarabag på hemmaplan i Champions League. Men laget tappade spelet i andra halvlek och förlorade med 2–3 (2–1) i tisdagens match på Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Olexiy Kashchuk stod för Qarabags avgörande mål efter 86 minuter.

Benfica–Qarabag – mål för mål

Benfica tog en tidig ledning. Enzo Barrenechea slog till, redan i sjätte minuten.

Benfica gjorde 2–0 i 16:e minuten, när Vangelis Pavlidis fick träff.

Qarabag reducerade till 2–1 efter en halvtimmes spel, genom Leandro Andrade. Direkt efter pausen nätade Camilo Duran och kvitterade för Qarabag.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Olexiy Kashchuk slog till och gjorde 2–3 för Qarabag framspelad av Abdellah Zoubir. Därmed hade Qarabag vänt matchen.

Nästa motstånd för Benfica är Chelsea. Lagen möts tisdag 30 september 21.00 på Stamford Bridge.

Benfica–Qarabag 2–3 (2–1)

Champions League, Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Mål: 1–0 (6) Enzo Barrenechea, 2–0 (16) Vangelis Pavlidis, 2–1 (30) Leandro Andrade, 2–2 (48) Camilo Duran, 2–3 (86) Olexiy Kashchuk (Abdellah Zoubir).

Nästa match:

Benfica: Chelsea FC, borta, 30 september