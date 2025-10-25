Benfica vann – efter Vangelis Pavlidis hattrick

Benfica-seger med 5–0 mot Arouca

Vangelis Pavlidis med tre mål för Benfica

Vangelis Pavlidis stod för tre mål när Benfica vann mot Arouca på hemmaplan i Primeira Liga herr. Till slut blev det 5–0 (3–0).

Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter sex vinster och tre oavgjorda matcher.

Benfica fick en bra start på matchen när Vangelis Pavlidis nätade på straff redan i nionde minuten.

Laget gjorde också 2–0 i 22:a minuten återigen genom Vangelis Pavlidis på straff.

Benfica ökade ledningen till 3–0 på stopptid i första halvleken genom Nicolas Otamendi på pass av Dodi Lukebakio. Direkt efter pausen ökade Vangelis Pavlidis Benficas ledning som med målet fullbordade sitt hattrick.

Till slut kom också 5–0 genom Franjo Ivanovic på straff i 90:e minuten.

För Benfica gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Arouca är på 13:e plats.

Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Benfica är Guimaraes. Lagen möts lördag 1 november 21.30 på Estádio D. Afonso Henriques. Arouca tar sig an Moreirense hemma söndag 2 november 19.00.

Benfica–Arouca 5–0 (3–0)

Primeira Liga herr, Estádio da Luz

Mål: 1–0 (9) Vangelis Pavlidis, 2–0 (22) Vangelis Pavlidis, 3–0 (45) Nicolas Otamendi (Dodi Lukebakio), 4–0 (50) Vangelis Pavlidis, 5–0 (90) Franjo Ivanovic.

Varningar, Benfica: Gianluca Prestianni, Dodi Lukebakio. Arouca: Tiago Esgaio, Omar Fayed.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 3-2-0

Arouca: 1-1-3

Nästa match:

Benfica: Vitoria Guimaraes, borta, 1 november

Arouca: Moreirense, hemma, 2 november