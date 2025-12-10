Benfica vann hemma mot Napoli

Benfica-seger med 2–0 mot Napoli

Richard Rios matchvinnare för Benfica

Andra raka segern för Benfica

Benfica hade ledningen i halvtid mot Napoli på hemmaplan på onsdagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Champions League.

Juventus nästa för Benfica

Richard Rios öppnade målskyttet redan i 20:e minuten och gav Benfica en tidig ledning.

Direkt efter pausen ökade Leandro Barreiro Benficas ledning. 2–0-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet 25:e plats i tabellen. Napoli är på 23:e plats.

I nästa omgång har Benfica Juventus borta på Allianz Stadium, onsdag 21 januari 21.00. Napoli spelar borta mot Köpenhamn tisdag 20 januari 21.00.

Benfica–Napoli 2–0 (1–0)

Champions League, Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Mål: 1–0 (20) Richard Rios, 2–0 (49) Leandro Barreiro.

Varningar, Benfica: Amar Dedic. Napoli: Noa Lang, Antonio Vergara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 2-0-3

Napoli: 2-1-2

Nästa match:

Benfica: Juventus, borta, 21 januari 21.00

Napoli: FC Köpenhamn, borta, 20 januari 21.00