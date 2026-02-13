Benfica vann trots bra andra halvlek av Santa Clara

Benfica vann med 2–1 mot Santa Clara

Benficas femte seger på de senaste sex matcherna

Självmål avgjorde för Benfica

Matchen mellan Santa Clara och Benfica i Primeira Liga herr slutade 1–2 (0–2). Bortalaget Benfica hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Santa Clara lyfte sig i andra halvlek.

Det innebär 22:a matchen i rad utan förlust för Benfica.

AVS nästa för Benfica

Benfica fick en bra start på matchen när Vangelis Pavlidis nätade efter förarbete från Tomas Araujo redan i 16:e minuten. Laget ökade ledningen till 0–2 i 38:e minuten.

Direkt efter pausen gjorde Goncalo Paciencia mål och reducerade åt Santa Clara. Mer än så blev det dock inte för Santa Clara.

Santa Clara tar sig an Alverca i nästa match borta lördag 21 februari 16.30. Benfica möter samma dag 19.00 AVS hemma.

Santa Clara–Benfica 1–2 (0–2)

Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel

Mål: 0–1 (16) Vangelis Pavlidis (Tomas Araujo), 0–2 (38) Självmål (Vangelis Pavlidis), 1–2 (47) Goncalo Paciencia.

Varningar, Santa Clara: Lucas Soares, Frederico Venancio, Vinicius, Jose Tavares, Goncalo Paciencia. Benfica: Tomas Araujo, Gianluca Prestianni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 0-0-5

Benfica: 4-1-0

Nästa match:

Santa Clara: Alverca, borta, 21 februari 16.30

Benfica: AVS Futebol, hemma, 21 februari 19.00