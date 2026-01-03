Benficas fina svit mot Estoril fortsätter

Seger för Benfica med 3–1 mot Estoril

Vangelis Pavlidis gjorde tre mål för Benfica

Joao Carvalho nätade för Estoril

Estoril har varit lite av ett drömmotstånd för Benfica. På lördagen tog Benfica ännu en seger hemma mot Estoril. Matchen i Primeira Liga herr slutade 3–1 (2–1). Det var Benficas åttonde raka seger mot just Estoril.

Det innebär 17:e matchen i rad utan förlust för Benfica.

Rio Ave nästa för Benfica

Vangelis Pavlidis gjorde 1–0 till Benfica i 34:e minuten på straff.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken återigen genom Vangelis Pavlidis efter förarbete från Leandro Barreiro.

Joao Carvalho stod för reduceringen med sitt mål på stopptid i första halvleken med assist av Rafik Guitane.

Vangelis Pavlidis ökade Benficas ledning som med målet fullbordade sitt hattrick i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Lagen möts igen 17 maj på Antonio Coimbra da Mota.

I nästa omgång har Benfica Rio Ave borta på Estadio dos Arcos, lördag 17 januari 21.30. Estoril spelar borta mot Estrela måndag 19 januari 21.15.

Benfica–Estoril 3–1 (2–1)

Primeira Liga herr, Estadio da Luz

Mål: 1–0 (34) Vangelis Pavlidis, 2–0 (45) Vangelis Pavlidis (Leandro Barreiro), 2–1 (45) Joao Carvalho (Rafik Guitane), 3–1 (80) Vangelis Pavlidis.

Varningar, Estoril: Felix Bacher, Tiago Parente.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 3-2-0

Estoril: 2-1-2

Nästa match:

Benfica: Rio Ave, borta, 17 januari 21.30

Estoril: Estrela Amadora, borta, 19 januari 21.15