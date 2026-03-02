Benficas fina svit mot Gil Vicente fortsätter

Benfica vann med 2–1 mot Gil Vicente

Benficas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Andreas Schjelderup avgjorde för Benfica

Gil Vicente är lite av ett drömmotstånd för Benfica. På måndagen vann Benfica på nytt – den här gången borta på Municipal de Barcelos. Matchen i Primeira Liga herr slutade 2–1 (1–0). Det var Benficas åttonde raka seger mot Gil Vicente.

Andreas Schjelderup stod för Benficas avgörande mål efter 73 minuter.

Därmed har Benfica vunnit fyra matcher i rad i Primeira Liga herr.

Gil Vicente–Benfica – mål för mål

Vangelis Pavlidis gav gästerna Benfica ledningen i 35:e minuten.

Direkt efter pausen nätade Hector Hernandez på passning från Santi Garcia och kvitterade för Gil Vicente. I 73:e minuten avgjorde Andreas Schjelderup matchen.

Gil Vicente har tre vinster och två förluster och 11–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Gil Vicente stannar därmed på femte plats och Benfica på tredje plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Benfica med 2–1.

Gil Vicente tar sig an Estrela i nästa match borta söndag 8 mars 16.30. Benfica möter samma dag 19.00 Porto hemma.

Gil Vicente–Benfica 1–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Municipal de Barcelos

Mål: 0–1 (35) Vangelis Pavlidis, 1–1 (51) Hector Hernandez (Santi Garcia), 1–2 (73) Andreas Schjelderup.

Varningar, Gil Vicente: Facundo Caseres, Marvin Gilbert, Cesar Peixoto. Benfica: Nicolas Otamendi, Alexander Bah, Andreas Schjelderup.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 3-0-2

Benfica: 4-1-0

Nästa match:

Gil Vicente: Estrela Amadora, borta, 8 mars 16.30

Benfica: FC Porto, hemma, 8 mars 19.00