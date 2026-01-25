Benficas starka svit mot Estrela fortsätter

Benfica vann med 4–0 mot Estrela

Benficas femte seger på de senaste sex matcherna

Sju raka segrar hade Benfica mot just Estrela i Primeira Liga herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Benfica på nytt – den här gången med 4–0 (1–0) hemma på Estadio da Luz.

Det här var tionde gången den här säsongen som Benficas målvakter höll nollan.

Segern var Benficas femte på de senaste sex matcherna.

Benfica tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Vangelis Pavlidis framspelad av Sidny Lopes Cabral och Sidny Lopes Cabral.

I 55:e minuten slog Vangelis Pavlidis till återigen på straff och gjorde 2–0. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Sidny Lopes Cabral och ökade ledningen för Benfica. Till slut kom också 4–0 genom Anisio Cabral i 84:e minuten.

När lagen möttes senast vann Benfica med 1–0.

Söndag 1 februari 21.30 spelar Benfica borta mot Tondela. Estrela möter Alverca borta på Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca lördag 31 januari 21.30.

Benfica–Estrela 4–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio da Luz

Mål: 1–0 (42) Vangelis Pavlidis (Sidny Lopes Cabral), 2–0 (55) Vangelis Pavlidis, 3–0 (58) Sidny Lopes Cabral, 4–0 (84) Anisio Cabral.

Varningar, Benfica: Antonio Silva, Fredrik Aursnes, Enzo Barrenechea. Estrela: Paulo Moreira, Ianis Stoica, Jefferson Encada, Kevin Hoeoeg Jansson, Kevin Hoeoeg Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 4-1-0

Estrela: 1-2-2

Nästa match:

Benfica: Tondela, borta, 1 februari 21.30

Estrela: Alverca, borta, 31 januari 21.30