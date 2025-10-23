Benjamin Nygren och Liam Scales matchvinnare när Celtic vände mot Sturm Graz
- Seger för Celtic med 2–1 mot Sturm Graz
- Benjamin Nygren matchvinnare för Celtic
- Tomi Horvat målskytt för Sturm Graz
Efter en spelad halvlek var Sturm Graz i ledningen med 1–0. Men Celtic vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Europa League.
Benjamin Nygren stod för Celtics avgörande mål efter 64 minuter.
Celtic–Sturm Graz – mål för mål
Tomi Horvat slog till redan i 15:e minuten och gav Sturm Graz ledningen. Liam Scales fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Celtic.
Celtic gjorde också 2–1 i 64:e minuten när Benjamin Nygren hittade rätt. Nygren fullbordade därmed lagets vändning.
I den 70:e minuten fick Sturm Graz Tochi Chukwuani rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista 20 minuterna.
På torsdag 6 november 18.45 spelar Celtic borta mot Midtjylland och Sturm Graz hemma mot Nottingham Forest.
Celtic–Sturm Graz 2–1 (0–1)
Europa League
Mål: 0–1 (15) Tomi Horvat, 1–1 (61) Liam Scales, 2–1 (64) Benjamin Nygren.
Varningar, Celtic: Cameron Carter-Vickers.
Utvisningar, .
Nästa match:
Celtic: Midtjylland, borta, 6 november
Sturm Graz: Nottingham Forest FC, hemma, 6 november
