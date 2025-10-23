Benjamin Nygren och Liam Scales matchvinnare när Celtic vände mot Sturm Graz

Seger för Celtic med 2–1 mot Sturm Graz

Benjamin Nygren matchvinnare för Celtic

Tomi Horvat målskytt för Sturm Graz

Efter en spelad halvlek var Sturm Graz i ledningen med 1–0. Men Celtic vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Europa League.

Benjamin Nygren stod för Celtics avgörande mål efter 64 minuter.

Celtic–Sturm Graz – mål för mål

Tomi Horvat slog till redan i 15:e minuten och gav Sturm Graz ledningen. Liam Scales fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Celtic.

Celtic gjorde också 2–1 i 64:e minuten när Benjamin Nygren hittade rätt. Nygren fullbordade därmed lagets vändning.

I den 70:e minuten fick Sturm Graz Tochi Chukwuani rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista 20 minuterna.

På torsdag 6 november 18.45 spelar Celtic borta mot Midtjylland och Sturm Graz hemma mot Nottingham Forest.

Celtic–Sturm Graz 2–1 (0–1)

Europa League

Mål: 0–1 (15) Tomi Horvat, 1–1 (61) Liam Scales, 2–1 (64) Benjamin Nygren.

Varningar, Celtic: Cameron Carter-Vickers.

Utvisningar, .

Nästa match:

Celtic: Midtjylland, borta, 6 november

Sturm Graz: Nottingham Forest FC, hemma, 6 november