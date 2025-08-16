Bermudez och Ohlander avgjorde när Eskilsminne slog Lunds BK

Eskilsminne segrade – 2–1 mot Lunds BK

Lucas Ohlander avgjorde för Eskilsminne

Eskilsminnes tredje seger för säsongen

Eskilsminne tog till slut hem segern mot Lunds BK i matchen på Harlyckans IP på lördagen. Matchen i Ettan södra herr slutade 2–1 (1–0). Lucas Ohlander blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 82 minuter.

Hässleholms IF nästa för Eskilsminne

Eskilsminne tog en tidig ledning. Teddy Bermudez gjorde målet, redan i 17:e minuten. Gustav Sågänger kvitterade för Lunds BK med knappa kvarten kvar.

Men med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Lucas Ohlander.

Förlusten var Lunds BK:s tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Eskilsminne nu ligger på 13:e plats i tabellen, och Lunds BK är på femte plats.

I nästa omgång har Eskilsminne Hässleholms IF borta på Österås IP, lördag 23 augusti 13.00. Lunds BK spelar hemma mot Ljungskile söndag 24 augusti 16.00.

Eskilsminne–Lunds BK 2–1 (1–0)

Ettan södra herr, Harlyckans IP

Mål: 1–0 (17) Teddy Bermudez, 1–1 (79) Gustav Sågänger, 2–1 (82) Lucas Ohlander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilsminne: 2-1-2

Lunds BK: 1-2-2

Nästa match:

Eskilsminne: Hässleholms IF, borta, 23 augusti

Lunds BK: Ljungskile SK, hemma, 24 augusti