Besiktas vann med 7–3 totalt

Joao Mario avgjorde för Besiktas

Andra raka segern för Besiktas

Besiktas vann mot St Patricks i Conference League Tredje kvalomgången herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 3–2 till Besiktas, vilket betyder att Besiktas står som segrare med totala resultatet 7–3.

Joao Mario stod för Besiktas avgörande mål efter 79 minuter.

Besiktas–St Patricks – mål för mål

St Patricks började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Conor Carty till på straff.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i 34:e minuten, när Ryan McLaughlin fick träff.

Besiktas reducerade till 1–2 i slutet av första halvleken, genom Demir Tiknaz. Direkt efter pausen ökade Tammy Abraham Besiktas ledning.

Joao Mario gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. Därmed hade Besiktas vänt matchen.

Besiktas–St Patricks 3–2 (1–2), 7–3 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (3) Conor Carty, 0–2 (34) Ryan McLaughlin, 1–2 (43) Demir Tiknaz, 2–2 (49) Tammy Abraham, 3–2 (79) Joao Mario.