BK Häcken fortsätter vinna mot Vittsjö

BK Häcken segrade – 2–1 mot Vittsjö

Anna Anvegård matchvinnare för BK Häcken

Andra raka segern för BK Häcken

Vittsjö är ett favoritmotstånd för BK Häcken och på måndagen tog BK Häcken ännu en seger borta mot just Vittsjö. Matchen i Damallsvenskan slutade 2–1 (2–0). Det var BK Häckens sjätte raka seger mot just Vittsjö.

Det var andra raka segern för BK Häcken, efter 3–2 mot Brommapojkarna i premiären.

AIK nästa för BK Häcken

BK Häcken fick en bra start på matchen när Felicia Schröder slog till på straff redan i 18:e minuten. Laget ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimmes spel genom Anna Anvegård efter förarbete från Paulina Nyström.

Sandra Lynn såg till att Vittsjö reducerade med åtta minuter kvar att spela. Fler mål än så blev det inte för Vittsjö.

Vittsjö tar sig an Piteå i nästa match borta söndag 26 april 14.00. BK Häcken möter AIK borta lördag 25 april 13.00.

Vittsjö–BK Häcken 1–2 (0–2)

Damallsvenskan, Vittsjö IP

Mål: 0–1 (18) Felicia Schröder, 0–2 (29) Anna Anvegård (Paulina Nyström), 1–2 (82) Sandra Lynn.

Varningar, Vittsjö: Nellie Persson, Daniela Galic.

Nästa match:

Vittsjö: Piteå IF DFF, borta, 26 april 14.00

BK Häcken: AIK, borta, 25 april 13.00