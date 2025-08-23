BK Häcken Utveckling vann hemma mot Bollstanäs

BK Häcken Utveckling segrade – 2–0 mot Bollstanäs

Alice Lindqvist avgjorde för BK Häcken Utveckling

Sjätte förlusten i följd för Bollstanäs

BK Häcken Utveckling hade ledningen i halvtid mot Bollstanäs på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Elitettan.

Bollstanäs huvudtränare Zaheer Aslaam tyckte till om matchen:

– Vi kommer inte upp i nivå idag. Inget att diskutera. Häcken var bättre i alla avseenden idag.

Resultatet innebär att Bollstanäs nu har sex förluster i rad.

Team TG nästa för BK Häcken Utveckling

BK Häcken Utveckling tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Alice Lindqvist. 2–0-målet kom på tilläggstid, när Wilma Lundström slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

BK Häcken Utveckling ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen, medan Bollstanäs är på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för BK Häcken Utveckling som så sent som den 26 juli låg på 13:e plats.

Onsdag 27 augusti 19.00 spelar BK Häcken Utveckling borta mot Team TG. Bollstanäs möter Team TG hemma på Bollstanäs IP lördag 30 augusti 13.00.

BK Häcken Utveckling–Bollstanäs 2–0 (1–0)

Elitettan, Gothia Park

Mål: 1–0 (45) Alice Lindqvist, 2–0 (90) Wilma Lundström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken Utveckling: 3-0-2

Bollstanäs: 0-0-5

Nästa match:

BK Häcken Utveckling: Team TG FF, borta, 27 augusti

Bollstanäs: Team TG FF, hemma, 30 augusti