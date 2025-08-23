Blackburn tog bortaseger mot Hull

Blackburn segrade – 3–0 mot Hull

Ryan Hedges matchvinnare för Blackburn

Hull nu 15:e, Blackburn på 16:e plats

Blackburn tog greppet om bortamatchen mot Hull redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och lördagens match i Championship slutade 3–0.

Hull–Blackburn – mål för mål

Blackburn fick en bra start på matchen. Ryan Hedges gjorde målet, redan i 18:e minuten. Direkt efter pausen ökade Yuki Ohashi Blackburns ledning på pass av Ryan Hedges.

I 50:e minuten gjorde Todd Cantwell också 0–3.

För hemmalaget betyder resultatet 15:e plats i tabellen. Blackburn är på 16:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari.

I nästa match möter Hull Bristol C borta och Blackburn möter Norwich City hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 16.00.

Hull–Blackburn 0–3 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (18) Ryan Hedges, 0–2 (47) Yuki Ohashi (Ryan Hedges), 0–3 (50) Todd Cantwell.

Varningar, Hull: Regan Slater, John Lundstram. Blackburn: Sidnei Tavares, Axel Henriksson.

Nästa match:

Hull: Bristol City FC, borta, 30 augusti

Blackburn: Norwich City FC, hemma, 30 augusti