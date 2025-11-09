Bodin och Russell heta när Växjö besegrade Vittsjö
- Växjö segrade – 2–1 mot Vittsjö
- Larkin Russell matchvinnare för Växjö
- Andra raka segern för Växjö
Växjö vann mot Vittsjö på Vittsjö IP på söndagen. Matchen i Damallsvenskan slutade 1–2 (0–1).
Vittsjö–Växjö – mål för mål
Maja Bodin gjorde 1–0 till Växjö i 26:e minuten. Direkt efter pausen ökade Larkin Russell Växjös ledning framspelad av Josefin Harrysson.
Anna Haddock slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Daniela Galic och reducerade åt Vittsjö. Men mer än så orkade Vittsjö inte med.
Det här var Vittsjös femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Växjös sjätte uddamålsseger.
Med en omgång kvar är Vittsjö på sjunde plats i tabellen medan Växjö är på tionde plats.
Söndag 16 november 14.00 möter Vittsjö Malmö FF borta på Eleda Stadion medan Växjö spelar hemma mot Djurgården.
Vittsjö–Växjö 1–2 (0–1)
Damallsvenskan, Vittsjö IP
Mål: 0–1 (26) Maja Bodin, 0–2 (47) Larkin Russell (Josefin Harrysson), 1–2 (63) Anna Haddock (Daniela Galic).
Varningar, Vittsjö: Daniela Galic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Vittsjö: 2-0-3
Växjö: 2-1-2
Nästa match:
Vittsjö: Malmö FF, borta, 16 november
Växjö: Djurgårdens IF DFF, hemma, 16 november
