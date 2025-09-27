Bollstanäs vann igen – efter 13 matcher utan seger
- Seger för Bollstanäs med 3–2 mot Elfsborg
- Avgörande målet kom i 80:e minuten.
- Leia Aglert med två mål för Bollstanäs
Det tog 14 matcher. Men nu har Bollstanäs till slut vunnit en match i Elitettan. Laget vann på hemmaplan mot Elfsborg, med 3–2 (2–1).
Leia Aglert gjorde två mål för Bollstanäs
Bollstanäs började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Nadine Kloub till.
Elfsborg kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Stina Jensen, i nionde minuten.
Bollstanäs tog ledningen på nytt i 37:e minuten, när Leia Aglert fick träff. Direkt efter pausen ökade Leia Aglert Bollstanäs ledning.
Leann Nyström reducerade för Elfsborg i 80:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Elfsborg.
Det här var Bollstanäs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Elfsborgs åttonde uddamålsförlust.
Bollstanäs möter ÖSK i nästa match borta lördag 4 oktober 13.00. Elfsborg möter samma dag Kif Örebro hemma.
Bollstanäs–Elfsborg 3–2 (2–1)
Elitettan, Bollstanäs IP
Mål: 1–0 (5) Nadine Kloub, 1–1 (9) Stina Jensen, 2–1 (37) Leia Aglert, 3–1 (50) Leia Aglert, 3–2 (80) Leann Nyström.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bollstanäs: 1-2-2
Elfsborg: 2-1-2
Nästa match:
Bollstanäs: Örebro SK, borta, 4 oktober
Elfsborg: Kif Örebro, hemma, 4 oktober
