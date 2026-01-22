Bologna fixade poäng trots underläge hemma mot Celtic

Oavgjort i mötet mellan Bologna och Celtic

Jonathan Rowe kvitterade i 72:a minuten

Maccabi Tel Aviv nästa motståndare för Bologna

Celtic hade ledningen i halvtid med 2–0 borta mot Bologna i Europa League. Men i andra halvlek kom Bologna mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

Det betyder att Bologna gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Bologna–Celtic – mål för mål

Reo Hatate slog till framspelad av Daizen Maeda redan i sjätte minuten och gav Celtic ledningen. Laget gjorde också 0–2 strax före paus genom Auston Trusty efter pass från Arne Engels.

Thijs Dallinga slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Jens Odgaard och reducerade åt Bologna. I den 72:a minuten kvitterade Jonathan Rowe för Bologna. 2–2-målet blev matchens sista.

I nästa match möter Bologna Maccabi Tel Aviv borta och Celtic möter Utrecht hemma. Båda matcherna spelas torsdag 29 januari 21.00.

Bologna–Celtic 2–2 (0–2)

Europa League, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 0–1 (6) Reo Hatate (Daizen Maeda), 0–2 (40) Auston Trusty (Arne Engels), 1–2 (58) Thijs Dallinga (Jens Odgaard), 2–2 (72) Jonathan Rowe.

Varningar, Bologna: Juan Miranda. Celtic: Daizen Maeda, Reo Hatate.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 3-2-0

Celtic: 2-1-2

Nästa match:

Bologna: Maccabi Tel Aviv FC, borta, 29 januari 21.00

Celtic: Utrecht, hemma, 29 januari 21.00