Boo avgjorde före paus mot Hertzöga

Boo segrade – 3–2 mot Hertzöga

Andra förlusten i rad för Hertzöga

Boos åttonde seger

Boo tog ledningen före paus i matchen mot Hertzöga på lördagen, och Hertzöga lyckades inte resa sig. Matchen i division 1 mellersta dam slutade 3–2 (3–2) till bortalaget.

– En jämn match där de är effektivare än vad vi är. Vi tar över och har ett spelövertag i andra men vi lyckas inte förvalta övertaget på ett bra sätt, kommenterade Hertzögas tränare Mikael Lönn.

Boos lagledare Mikael Dahlin tyckte till om matchen:

– Det var händelserikt och publikfriande i första där Boo hade flera chanser att göra ytterligare mål. Hertzöga var effektiva med två gjorda mål. I andra dominerade Hertzöga och var spelförande. Vi höll dem stången i andra även om det var nära några gånger men vår målvakt räddade oss när det hettade till framför vårt mål.

Hertzöga–Boo – mål för mål

Hertzögas enda målskytt blev Wilma Fernqvist som gjorde två mål. Boos gjordes av Lydia Alqass, Gabriella Helte och Julia Krantz.

Det här var Hertzögas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Boos tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Hertzöga ligger kvar på sjunde plats och Boo på sjätte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Hertzöga är Smedby. Lagen möts lördag 13 september 13.00 på PreZero Arena. Boo tar sig an Västerås SK borta söndag 14 september 14.00.