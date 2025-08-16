Boo tog klar seger borta mot Segeltorp Fotboll

Boo vann med 5–0 mot Segeltorp Fotboll

Andra raka segern för Boo

Sjunde segern för Boo

Boo vann klart när laget mötte Segeltorp Fotboll på bortaplan i division 1 mellersta dam. Slutresultatet blev hela 5–0 (0–0).

Resultatet innebär att Segeltorp Fotboll nu har sex förluster i rad.

Första halvlek var mållös, i andra halvlek var Boo det starkaste laget.

Segeltorp Fotboll–Boo – mål för mål

I tabellen innebär det här att Boo nu ligger på sjätte plats. Segeltorp Fotboll är på 13:e plats.

I nästa omgång har Segeltorp Fotboll Lidköpings FK hemma på Segeltorps IP, söndag 24 augusti 13.00. Boo spelar borta mot FC Trollhättan lördag 23 augusti 16.00.