Boo tog klar seger borta mot Segeltorp Fotboll
- Boo vann med 5–0 mot Segeltorp Fotboll
- Andra raka segern för Boo
- Sjunde segern för Boo
Boo vann klart när laget mötte Segeltorp Fotboll på bortaplan i division 1 mellersta dam. Slutresultatet blev hela 5–0 (0–0).
Resultatet innebär att Segeltorp Fotboll nu har sex förluster i rad.
Första halvlek var mållös, i andra halvlek var Boo det starkaste laget.
Segeltorp Fotboll–Boo – mål för mål
I tabellen innebär det här att Boo nu ligger på sjätte plats. Segeltorp Fotboll är på 13:e plats.
I nästa omgång har Segeltorp Fotboll Lidköpings FK hemma på Segeltorps IP, söndag 24 augusti 13.00. Boo spelar borta mot FC Trollhättan lördag 23 augusti 16.00.
